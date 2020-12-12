رغم وفاته منذ 3 سنوات.. إبراهيم نافع حي في قضية التهرب الضريبي

على الرغم من وفاة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، قبل نحو 3 أعوام، إلا أن محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد بهي الدين، تنظر اليوم السبت، محاكمته بتهمة التهرب الضريبي.

ومن المعروف أن الدعوى القضائية تنقضي بوفاة المتهم لكن تأتي محاكمة إبراهيم نافع بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد وفاته، إذ لا يزال في سجلات وأوراق القضية حيا ومتهما بالتهرب الضريبي بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام.

إبراهيم نافع رحل في 1 يناير 2018 بالإمارات

وتقول لائحة الاتهام إن إبراهيم نافع خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حساب الضريبة مؤسسة الأهرام الصحفية، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرًا بالأوراق، مبلغ 8.403.639 جنيها.

وتوفي الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين الأسبق، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الأهرام سابقا، في دولة الإمارات عن عمر ناهز 84 عاما، حيث كان يعالج بأحد مستشفياتها، وحدثت الوفاة في الأول من يناير عام 2018.

وإبراهيم نافع الذي ولد في مدينة السويس 12 يناير 1934، حصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا بالإذاعة، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام فمساعدا لرئيس التحرير فرئيسا لتحرير الأهرام عام 1979 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ورئيسا للتحرير بالأهرام عام 1984.

وقد أجري أحاديث صحفية هامة مع عدد كبير من رؤساء العالم ورؤساء الوزارات، وله العديد من المقالات في تحليل وشرح القضايا القومية والعالمية البارزة في مجال السياسة والاقتصاد، وقام بتأليف عدد من الكتب منها رياح الديمقراطية وسنوات الخطر كما قام أيضا بترجمة كتاب "شركاء في التنمية".

تمت إقالته من منصبه في رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام في يوليو 2005، وهو رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لمناهضة التمييز، والتي توجه اهتمامها بشكل خاص لفضح كافة صور التمييز والعنصرية في إسرائيل.