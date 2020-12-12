صور.. انتشار معدات شركات المياه والصرف للتعامل مع الأمطار بالمحافظات

شهدت النقاط الساخنة بالمحافظات اصطفافا لمعدات وسيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على جاهزيتها والاستعداد للتعامل مع كل أشكال الطوارئ والأزمات لا سيما سقوط الأمطار في ظل التغيرات المناخية الحالية.

65 سيارة مجهزة بـ38 طلمبة لسحب المياه بالشوارع الضيقة بالجيزة

واستعدت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة بـ 65 سيارة مجهزة و20 بدالة و38 طلمبة و10 مولدات متنقلة على عجل و2 سيارة سيول والتي تستوعب كميات مياه 1350 م3/ساعة بخلاف أبراج إنارة تستخدم في حالات الإصلاح وسيارات الكلور والمعدات والسيارات الصغيرة والتي تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.

تطهير 710 شنيشة أمطار بمطروح

وأكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح قيام الإدارة العامة للصرف الصحي باستئناف أعمال إعادة تطهير شنايش مياه الأمطار وشبكات الصرف في نطاق مدينة مرسى مطروح استعدادا لاستقبال أية نوات جوية جديدة واستيعاب الأمطار الغزيرة المصاحبة لها، لافتا إلى أن إدارة الصرف انتهت من تطهير 710 شنيشة أمطار خلال الأيام الماضية وبدأت بإعادة عملية التطهير للتأكيد عليها.

وأشار خالد إلى أنه تم الاستعانة بـ50 فني وعامل من إدارة الصرف بالشركة لإنهاء عملية التطهير و26 سيارة كسح و4 شفاطات و3 سيارات مدمجة مطالبا المواطنين بعدم القاء المواد الصلبة والمخلفات داخل الشنايش والتي صممت خصيصا لصرف مياه الأمطار، حيث تعطل هذه الاجسام الصلبة الشنايش عن عملها.

112 معدة و50 طلمبة غاطسة لمواجهة الأمطار بالقليوبية

قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لمواجهة موسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال الموسم بلغ 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.

وأوضح مجاهد أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ تنسق مع فروع الشركة بمدن المحافظة ورؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

حصر جميع النقاط الساخنة بشمال وجنوب سيناء

ورفع اللواء مهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة آثار التقلبات الجوية المحتملة، لافتا إلى أنه تم حصر جميع النقاط الساخنة خلال الأمطار ورفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحي لمواجهة أي كميات مياه تنتج عن الأمطار.