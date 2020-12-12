رئيس الوزراء العراقي: الغضب في السليمانية مبرر لأنه نتاج سنوات

مع تجدد الاحتجاجات الغاضبة ضد الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق، عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، عن تعاطفه مع معاناة أهالي الإقليم.

وقال الكاظمي، إن الغضب مبرر، لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف المسؤول العراقي، "سنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق".

وخرجت أعداد كبيرة من الموظفين الأكراد قبل أيام، بمظاهرة في مدينة السليمانية الخاضعة لسلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احتجاجًا على تأخر رواتبهم وتأجيل دوام المدارس، داعين حكومة الإقليم إلى الاتفاق مع نظيرتها الاتحادية على تسليم واردات النفط والجمارك.

ووجه المحتجون انتقادات للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على منطقة السليمانية.

ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.

وتتشابه المظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر 2019.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية بكردستان العراق إلى 8 قتلى و54 جريحا باحتجاجات السليمانية خلال أسبوع، وذلك وفق إحصائية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

جدير بالذكر، أن حكومة الإقليم، ومقرها أربيل والتي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، عانت من أزمة اقتصادية ضربت البلاد كلها خلال تفشي جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، حيث تراجعت إيرادات العراق النفطية بشكل كبير.