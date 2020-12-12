"الشارع جزء من بيتك".. مبادرة لرفع كفاءة النظافة في حي شرق سوهاج

أطلق حي شرق سوهاج مبادرة تحت عنوان "الشارع جزء من بيتك" لرفع كفاءة الشوارع في نطاق دائرة الحي، وإطلاق حملة توعية في المنطقة لحث المواطنين على وضع مخلفات القمامة في الأماكن المخصصة لها.

قال عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج، إن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم للاهتمام بنظافة وتجميل مختلف الشوارع في نطاق المحافظة، لافتا إلى أن حي شرق أطلق المبادرة التفاعلية "الشارع جزء من بيتك" في ضوء تعليمات محافظ الإقليم.

وأشار رئيس الحي، إلى أن منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج نفذت حملة نظافة مكبرة ضمن المبادرة استهدفت 25 شارعاً في نطاق دائرة الحي وشملت شوارع "المدارس، عمر بن الخطاب، أسامه بن زيد، أبى ذر الغفاري، صهيب الرومي، ترعة باجا الشرقى والغربى، محيط بنك فيصل، نقابة التطبيقيين، شارع بلال بن رباح، عبيدة بن الجراح، مصعب بن عمير، سلمان الفارسي، محيط الضرائب العامة، عدى بن حاتم، أنس بن مالك، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، عثمان بن عفان، عمرو بن العاص، حمزة بن عبد المطلب، التعاون، أحمد شوقي، صديق المنشاوي، عبدالفتاح سلام، محيط الأرقم".

وأكد أن الحملة أسفرت عن رفع كفاءة النظافة في الشوارع المستهدفة وتمت الأعمال بمتابعة ميدانية من عبدالظاهر السيد، مدير منظومة النظافة بالحي، موضحا أن عمليات تجميل ونظافة الشوارع تتم خلال فترات الليل والنهار.

وأشار رئيس الحي، أنه بجانب حملات النظافة التي تجري ضمن مبادرة "الشارع جزء من بيتك" يتم تعقيم الشوارع بالمطهرات والكلور للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تعقيم المباني والمنشآت الحكومية، والمدارس.

وأكد أن الحملة لاقت استحسان وتفاعل كبير من الأهالي، ومستوى النظافة في مختلف شوارع الحي ارتفع بشكل كبير عقب إطلاق المبادرة، وهناك حملات توعية للمواطنين لوضع مخلفات القمامة في الأماكن المخصصة لها.