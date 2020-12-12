"الإكليريكية" تمنح درجة الدكتوراه لكاهن بالأقصر في العلوم الإنسانية

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تمت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القس بيشوي وهيب حبيب، وكيل الكلية الإكليريكية بالأقصر والتي حملت عنوان "الدور الرعوي لفروع الكلية الإكليريكية بالوجه القبلي".

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه تكونت لجنة المناقشة من الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والدكتور رسمي عبد الملك، مشرفًا ورئيسًا، و"الدكتور رشدي واصف، والقس باسيليوس صبحي، والقس بيشوي حلمي" أعضاء.

وأوضح القس بولس حليم، أن الباحث الذي يخدم بإيبارشية الأقصر حصل على تقدير جيد جدًا.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى نهاية الشهر الماضي، في المقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبرفقته أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين بعد المائة لتأسيس الكلية والتي افتتحت على يد البابا كيرلس الخامس عام 1893.

ويحرص البابا تواضروس على لقاء أساتذة الكليات الإكليريكية سواء في الأنبا رويس أو بالإسكندرية أو غيرها من الإيبارشيات.

وكان البابا تواضروس الثاني زار بداية شهر نوفمبر الماضي، مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد".

وقال المتحدث باسم الكنيسة، في بيان وقتها، إن البابا تواضروس الثاني، عقد خلال الزيارة اجتماعًا مع أعضاء مجلس لكلية الإكليريكية اللاهوتية.

وكان الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها استقبلوا البابا تواضروس الثاني لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.