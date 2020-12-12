رئيس البرلمان العربي يُكرم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول

كرم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العصومي، عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان العربي.

شهدت الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي، توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري.

ووقع على البروتوكول المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ممثلًا عن مركز الدبلوماسية البرلمانية.