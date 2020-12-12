البابا عن "ازدراء الأديان": كل شيء تكتبه مراقب.. كن حكيما

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن المبادئ تحتم أن يحترم أي إنسان لأنه خليقة يد الله واحترم اعتقاده واحترم مهنته وصفاته، قائلا: "هذه أساسيات الحياة والعلاقات الإنسانية".

وردا على رأيه في مناقشة قانون ازدراء الأديان والتعديل أو الإلغاء، أضاف البابا في لقاء مع قناة "أغابي" القبطية: "احترام الآخر مبدأ أساسي في العلاقات الإنسانية، المناقشات القانونية في هذه الأمور جيدة وتحتاج أن تكون محايدة تمامًا لأنه عندما أُقر مبدأ يجب أن يطبق على الجميع وهذا أمر هام".

وتابع البابا تواضروس: "أحب أنصح من يتعامل مع الميديا أن هناك مسؤولية لأن كل شيء تكتبه مراقب، وذلك في العالم أجمع فيجب أن يكون الإنسان حكيم في الفعل ورد الفعل، وما هو الهدف من وراء نشره أي كلمة، والإنجيل يقول: (بكلامك تتبرر وبكلامك تدان) وإنك سوف تقف أمام الله وتحاسب على كل كلمة قلتها ويمكن لكلمة أن تخرجك خارج الملكوت، ويجب أن يكون الإنسان دقيق في كلامه، القديس ارسانيوس يقول: (كثيرًا ما تكلمت وندمت، أما عن الصمت فلم أندم قط)".

يذكر أنه شهدت خلال الفترة الأخيرة، أحداث على خلفية "إزدراء الأديان" على مواقع التواصل الاجتماعي، بين شباب مسيحيين ومسلمين في إطار تعليقهم على الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام في فرنسا.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد طبي من المتخصصين في عدد من المجالات الطبية وتقديم الاستشارات.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم خلال اللقاء بحث بعض الأمور الخاصة بمشروع "كيمي" وهو المركز الطبي الجاري إنشاؤه في مدينة العبور.

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية لبحث الخدمة في الكنائس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منهم الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين.