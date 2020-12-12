اليوم.. الكنيسة الأسقفية تحسم طريقة الاحتفال بعيد الميلاد في ظل كورونا

يترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي لإبروشية مصر، وذلك لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال حنا، في بيان له، إن الاجتماع لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس في كنائسنا المختلفة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد"، لافتًا إلى أن الاجتماع يعقد في قاعة كبرى تراعى فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.

وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، أن الاجتماع يتضمن شرح توصيات ممثلي منظمة الصحة العالمية الذين حضروا اجتماعات رؤساء الأساقفة مع رئيس أساقفة كانتربري الأسابيع الماضية.

وشدد "حنا" على أن الكنيسة الأسقفية حريصة على صحة وسلامة رعاياها وكذلك على مسئوليتها الاجتماعية تجاه قضية انتشار الوباء الذي تساهم في علاج أضراره من خلال مؤسساتها المختلفة الطبية والمجتمعية.

ويُلقي تصاعد أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر، بظلاله على احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به كنائس التقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري، وكنائس التقويم الشرقي في 7 يناير المقبل.

وفيما لم تحسم كل من الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية والإنجيلية مصير طريقة الاحتفال بالعيد هذا العام، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية إقامته بالطريقة المعتادة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، إن الكنيسة تتابع الوضع الصحي، وفِي ضوءه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة حول طريقة الاحتفال.

وتسببت الموجة الأولى للوباء في غلق الكنائس وقصر احتفالات عيد القيامة المجيد على إقامة القداسات في الأديرة، حيث ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة في عهده العيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ودأبت الكنيسة في السنوات الأخيرة على إقامة قداس عيد الميلاد المجيد ليلة 6 يناير، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أما الطائفة الإنجيلية التي تحتفل بعيد الميلاد في الأسبوع الأول من يناير، فأعلنت أنها تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به قطاعات وأجهزة الدولة لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد مصر، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء، وأن الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة، سيترأس اجتماع يوم 19 ديسمبر الجاري، للمجلس الإنجيلي العام بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الوباء.

بينما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر التي تحتفل بعيد الميلاد يوم 24 ديسمبر، أنه بناء على قرار السينودس البطريركي برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، فسيتم إقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الكنيسة، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحاً، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.