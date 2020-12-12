دير "مارجرجس الرزيقات" بالأقصر يعلق الصلوات ويقتصرها على الرهبان

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، إغلاق ابوابة أمام الزائرين، ابتداءً من الاثنين المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وجاء نص بيان الدير: إنه نظرا للظروف الحالية ولأجل الوقاية ومنع التجمعات، يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، عن استقبال الزوار وأسر الآباء الرهبان وكذلك الخلوات، وتكون صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد قاصرة علي الرهبان فقط، ويبدأ بهذا القرار من يوم الاثنين الموافق 2020/12/14، لحين إشعار آخر، داعيا الله أن يحفظ شعبنا بكل صحة وسلام، وبلادنا الحبيبة من أي مكروه.