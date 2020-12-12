تقرير: أعداد كبيرة من الوافدين تغادر دول الخليج بسبب تداعيات كورونا

توقع تقرير لمؤسسة "أكسفورد إيكونومكس" انحسار أعداد الوافدين المغادرين لمنطقة الخليج بما يخالف حجم التوقعات السابقة، مع تحقيق بعض اقتصادات الدول مثل السعودية نتائج أفضل مما كان متوقعًا خلال الأزمة الصحية العالمية، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشارت تقديرات المؤسسة، إلى أن نسبة الوافدين المتوقع مغادرتهم للكويت تبلغ نحو 12% من إجمالي هذه الشريحة الكبيرة، مقارنة مع توقعات كانت تتراوح عند نحو 9% خلال مايو الماضي، مبينة أن هذه النسبة المتوقعة الأعلى على مستوى الخليج.

وأوضح كبير الاقتصاديين المتخصص في شؤون المنطقة في "أكسفورد إيكونومكس" سكوت ليفرمور، أن تأثير تراجع الناتج المحلي غير النفطي على الوظائف سجل نتائج أقل من المتوقع.

وأشار ليفرمور، إلى أن "قيود السفر وخيار أخذ الإجازات مقابل خصم الرواتب والغياب عن العمل من دون أجر، وضعت الوافدين الذين فقدوا وظائفهم في حيرة من أمرهم".

وتوقع التقرير أن يغادر الوافدون في الخليج المنطقة بأعداد كبيرة، بينما ستحتاج قطر والسعودية والبحرين إلى نحو عامين لبلوغ مستويات ما قبل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على صعيد حجم وجود الوافدين، مع عودتهم المتوقعة بعد التعافي من "كورونا".

وأوضح التقرير: كان الانخفاض في وظائف الوافدين في السعودية أقل من المتوقع عند 3.8%، باستثناء العمالة المنزلية، في حين انخفض في قطر 2.8% في الفترة ما بين مارس ونوفمبر الماضيين.

وفي الإمارات، تم الإعلان عن تخفيضات كبيرة في القوى العاملة عبر القطاعات الرئيسية، ومن المرجح أن يتراجع عدد الوافدين تماشياً مع التقديرات السابقة.