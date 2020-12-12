أردوغان يطلب موافقة البرلمان على بقاء جيشه في ليبيا 18 شهرا إضافية

تقدمت الرئاسة التركية بمذكرة إلى البرلمان التركي، اليوم، من أجل الموافقة على تمديد فترة بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وزعمت الرئاسة في المذكرة المقدمة بتوقيع من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهود المبذولة لبناء المؤسسات الديمقراطية في الفترة التي أعقبت الأحداث في ليبيا في فبراير 2011 توقفت بسبب تزايد النزاعات المسلحة وظهور هياكل متفرقة في البلاد، على حد قولها.

ورغم توافق الأطراف الليبية في مسارات 5+5 المختلفة، على وقف العمليات العسكرية وإخراج المرتزقة من بلادهم، تستمر تركيا في تحركاتها المشبوهة لإغراق البلاد بالسلاح والعمل على تجدد المواجهات.

وكشفت القوات المسلحة الليبية، في وقت سابق عن "حركة طيران غير اعتيادية للطيران التركي المسير من قاعدة مصراتة التي تسيطر عليها القوات التركية".

وتأتي هذه التحركات في محاولة لضرب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيعمل في المستقبل القريب على إنهاء تواجدها في ليبيا ميدانيا وسياسيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن طائرات تركية مسيرة تجوب مناطق غرب مدينة سرت.