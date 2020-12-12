تسريبات تشكك في كيفية إجازة لقاح فايزر بأمريكا: الموافقة أو الاستقالة

في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، إجازة استخدام لقاح لشركة فايزر لـ"كوفيد-19"، وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أولى عمليات التطعيم ستبدأ "في أقل من 24 ساعة"، شككت تسريبات نشرتها جريدة "واشنطن بوست" في الكيفية التي تمت بها الموافقة على استخدام اللقاح، مشيرة لتدخل البيت الأبيض لدفع الإدارة المختصة للموافقة على اللقاح.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس، نقلًا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" اليوم الجمعة أو تقديم استقالته، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إن رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، حث ستيفن هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإذن بلقاح "COVID-19" الذي تُنتجه شركة فايزر بحلول يوم الجمعة، وقال إنه يجب أن يستعد للاستقالة إذا لم يكن كذلك. وتم إبلاغ "هان" بذلك خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة حسب "رويترز".

وصرح المسؤول لوكالة "رويترز" بأن تعليق ميدوز بشأن الاستقالة "لم يكن خطًا أحمر"، لكنه كان أكثر من مجرد استهزاء بقصد حث "إدارة الغذاء والدواء على التصرف بسرعة وإنجاز المهمة ووقف التأخيرات". وأشارت "رويترز" إلى أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد إدارة الغذاء والدواء، في تغريدة على "تويتر"، صباح الجمعة، وهاجم مفوض الوكالة ستيفن هان، لعدم الموافقة على لقاح كورونا بشكل أسرع.

ولاحقًا قال ترامب في مقطع مصور بُث على تويتر: "الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحًا آمنًا وفعالًا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا"، معتبرًا أن "الشعب الأمريكي حقق معجزة طبية".

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحًا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني "بيونتيك"، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب. وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل، المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح، التي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/ بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح الثلاثاء الماضي، كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت كل من المكسيك والبحرين على نفس اللقاح أيضًا.