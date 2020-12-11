الصحة العالمية تحسم مصير لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا خلال أسابيع

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، إنها تتوقع أن تتخذ المنظمة قرارات بشأن الموافقة على استخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت سواميناثان، أن هيئة الصحة العالمية، قد تقرر بشأن لقاح "فايزر" المرشح في الأسبوعين المقبلين، وقالت في وقت لاحق، إنها قد تراجع أيضا موديرنا وأسترازينيكا، في غضون أسابيع قليلة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقد تسمح موافقة منظمة الصحة العالمية، بنشر اللقاح في بعض البلدان، حيث لم يتمكن المنظمون الطبيون الوطنيون من تقييمه بعد.

بدوره، دعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى عدم التراخي خلال موسم العطلات.

من جانبه، قال فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول "متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس" وتأثيراته على النظم العضوية.