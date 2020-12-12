مقتل 90 من عناصر طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية بجنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل 90 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب البلاد خلال صد هجمات نفذتها عناصر الحركة ضد القوات الأفغانية.

وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان، أن القوات الأفغانية تصدت لهجمات مسلحي طالبان في مناطق بانجواي وزيراي وأرجنداب ومايواند بإقليم قندهار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأضافت الوزارة الأفغانية أن 90 مسلحًا قُتلوا وأصيب 9 آخرون خلال وقوع الاشتباكات، فيما اكتشف الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني الأفغاني 15 حقل ألغام وقام بتطهيرها، وتم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في العمليات الإرهابية.