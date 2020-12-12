تموين القليوبية: ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص

ضبطت مباحث التموين القليوبية مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على 32 قطعه كهرباء والتحفظ على المصنع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص يقوم بإنتاج الأدوات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات وبيعها إلى جمهور المستهلكين.

وبمداهمة المصنع تم ضبط 32 قطعة كهربائية غير مطابقة وتولت النيابة التحقيق.