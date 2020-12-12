رئيس التحرير

محمود مسلم

تموين القليوبية: ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص

كتب:

حسن صالح
03:30 م | السبت 12 ديسمبر 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

ضبطت مباحث التموين القليوبية مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على 32 قطعه كهرباء والتحفظ على المصنع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص يقوم بإنتاج الأدوات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات وبيعها إلى جمهور المستهلكين.

وبمداهمة المصنع تم ضبط 32 قطعة كهربائية غير مطابقة وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

تموين القليوبية: توريد 148 ألف طن قمح لصوامع المحافظة

"تموين القليوبية": توريد 215 طن قمح وحصاد 1500 فدان

تموين القليوبية يضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محلين بكفر شكر

مجدي عامر مديرا لإدارة التفتيش بـ"تموين القليوبية"

"تموين القليوبية": توريد 100 ألف و455 طن قمح لشون المحافظة

محافظ القليوبية: التوسع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي