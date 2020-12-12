طالب يقتل والده بطعنة في القلب: كنت عايز فلوس أخرج مع صاحبتي

"طلبت من أبويا فلوس عشان أخرج مع صاحبتي، ولما رفض قتلته" تلك الكلمات مخلص اعتراف طالب بقتل والده بطعنة واحدة في قلبه خلال مشاجرة جمعتهما داخل منزل الأسرة في المنصورة بسبب خلاف على 100 جنيه طلبها الشاب من والده.

طعنة في القلب

وأوضح المتهم خلال جلسة التحقيق معه التى استغرقت 5 ساعات متصلة: "عرفت قيمة أبويا بعد أول يوم قضيته في الحبس، عرفت إنه كان بيلبي طلباتي ومش حارمني من حاجة، مش عارف أنا ليه عملت كده"، وواصل المتهم شرح تفاصيل جريمته بعد أن نسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد، أنه أسرع إلى المطبخ وأمسك السكين وغرسها في صدر والده فسقط على الأرض فاقدًا للوعي بعدما استقرت في قلبه.

حبس المتهم

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وطلبت النيابة العامة من الطب الشرعي موافاتها بتقرير الصفة التشريحية عقب صدوره، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت والدة المتهم لسماع أقوالها في مقتل زوجها.

والدة المتهم: ساعة شيطان.. منه لله طارق ابني

والدة المتهم قالت في تحقيقات النيابة العامة: "ساعة شيطان منه لله طارق ابني قتل أبوه وحرمنا منه، يعني البيت خرب والد مات والتاني في السجن طول حياته"، وأوضحت أن الواقعة حدثت في ثوان معدودة عندما فوجئت بأن نجلها يمسك السكين ويغرسها في قلب والده، عندها حلت الكارثة وسقط الأب جثة هامدة، وأن نجلهما مريض نفسيًا ويعالج طرف طبيب نفسي، وقدمت المستندات الطبية التي تؤيد صحة أقوالها لإرفاقها بمحضر الشرطة.

البلاغ

اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعو "عرفات ال. ا. م.، 58 سنة كهربائي، مقيم بشارع الترعة دائرة القسم، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ادعاء تعد بسلاح أبيض والحالة العامة دون المتوسطة.

تحريات المباحث

وانتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان الوقعة، وبالفحص وسؤال زوجة المصاب ووالدة الطالب وتدعى نجوى س. 46 سنة، تعمل مدرسة، مقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت بقيام نجلهما المدعو طارق، 21 سنة طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، مقيم بذات العنوان بالتعدي على والده بالضرب وإصابته بسلاح أبيض "سكين مطبخ" على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما لطلب نجلهما مبلغًا ماليًا قدره 100 جنيه من والده ورفضه ذلك.

القبض على المتهم

تمكّن ضباط المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليه. وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11669 قسم أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق مع المتهم وتحريز سلاح الجريمة وإرساله للأدلة الجنائية لفحصه.