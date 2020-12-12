سقوط عصابة سطو مسلح تقتحم منازل أسيوط بزعم أنهم "مباحث"

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عصابة سطو مسلح تقتحم المنازل في أسيوط بزعم أنهم "مباحث".

وكشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل مداهمة رجال شرطة مزيفين مسكن شقيقين بمنفلوط والاعتداء عليهما وسرقة أموالهما، وتبين أن المتهمين عبارة عن تشكيل عصابى لسرقة المسكن مكون من 6 متهمين تم ضبطهم.

وتبلغ لمركز منفلوط أمن أسيوط من عاملين شقيقين 22 عاما و25 عاما، مُصاب بجرح سطحي بالرأس، مقيمان دائرة المركز، أنه أثناء تواجدهما بمسكنهما فوجئا بقيام 5 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يرتدى ملابس أميرية شرطة وبحوزته "بندقية آلية" وآخران يحملان 2 طبنجة بالدلوف لمسكنهما وتفتيشه وعقب مغادرتهم اكتشف الشقيقان استيلاء العصابة على 80 ألف جنيه ومشغولات ذهبية "خاتم و2 قرط" و4 هواتف محمولة وأثناء مغادرتهم تقابلوا مع جارهما 58 عاما، مُسجل جنائي – له معلومات جنائية وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على 660 جنيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز أبنوب سبق اتهامه فـي 3 قضايا "سرقة بالإكراه إصابة خطأ، إيصال أمانة" ومزارع مقيم بني عدي دائرة مركز منفلوط سبق اتهامه في قضية خطف وسلاح ومالك محل بقالة مقيم قرية بني رافع دائرة مركز منفلوط – سبق اتهامه فـي قضيتي "ضرب، تبديد" و4 آخرين تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ما عدا اثنين وبحوزتهم 10 آلاف جنيه والسيارة المستخدمة في الواقعة "ملك الرابع وقيادة الأول".

واعترفوا المتهمون بالاشتراك مع الهاربين وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وقرروا بقيام المتهم السادس بارتداء الملابس الأميرية وتوجهوا لمنزل المجني عليهما واستولوا على المسروقات ومكث الثالث بالسيارة لكونه مقيما بذات القرية خشية تعرف أحد الأهالي عليه، وعقب ارتكابهم الواقعة وقبل مغادرتهم قام الأول والسادس باستيقاف جار المجني عليهما والاستيلاء منه على المبلغ المالي.