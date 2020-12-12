ضبط جزار وسايس قتلا مسجل خطر بعد انتحال صفة شرطة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جزار وسايس قتلا مسجل خطر بعد انتحال صفة شرطة بالإسكندرية.

وكشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل القبض على سايس وجزار بتهمة قتل مسجل خطر بعد الاعتداء عليه في الشارع بادعاء أنهما شرطة وقاما بسرقته. تبلغ لقسم أول الرمل أمن الإسكندرية بالعثور على جثة عاطل 51 عامًا، والسابق اتهامه في مخدرات وتشرد وأقراص مخدرة وسلاح أبيض ومقيم دائرة القسم، بأحد الشوارع بدائرة القسم وبها جرح بالوجه وسحجة بالرأس والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبي الواقعة: سايس 45 عامًا، والسابق اتهامه في سلاح ناري وآداب عامة ومشاجرة وسرقة وإتلاف وبلطجة وضرب، وجزار 27 عامًا، والسابق اتهامه في تبديد وسرقة، يقيمان بدائرة قسم أول المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظراً لعملهما بسابقة اتهام المجني عليه في العديد من القضايا قاما باستيقافه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتياده لداخل دراجة نارية "توك توك" وتوجها به لمكان الواقعة واستمرا في التعدي عليه بالضرب واستوليا منه على مبلغ 700 جنيه وأثناء ذلك أُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقاما بإلقائه خارج التوك توك وهربا.

أمكن ضبط التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة وسائقه 27 عامًا، مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها.