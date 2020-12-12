أنباء عن وفاة مرشد إيران إثر إصابته بكورونا.. ومصدر: شائعات كاذبة

تواتر كثير من الشائعات في الشارع الإيراني حول صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، قال بعضها إنه توفي، فيما رجحت أخرى دخوله في غيبوبة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان أحد أعضاء مكتب المرشد قد أكد سلامة خامنئي، نافيًا الأنباء حول مرضه، فيما قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في إيران، أمير موسوي، المقرب من السلطة الإيرانية، إن خامنئي "ينفي ويدحض الشائعات الكاذبة" التي تترد حول وضعه الصحي، و"يحيي بكل حب ومودة كل من يسأل عن صحته وسلامته".