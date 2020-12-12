تعمل إيه لو هتسيب شقتك فترة طويلة دون استخدام مياه؟.. مصدر يوضح

أكد مصدر مسؤول بشركة مياة الإسكندرية، أنه في حال ترك المواطن لشقته فترة طويلة، ولن يكون هناك استهلاك للمياه، فيجب التوجه إلى الفرع التابع لها الشقة وإبلاغ إدارة الفرع بذلك، حتى يتم المحاسبة بالحد الأدنى.

تقديم طلب برفع العداد أو قطع المياه لحين العودة

وأشار المصدر، إلى أنه حال عدم الرغبة في المحاسبة بالحد الأدنى، يتم تقديم طلب برفع العداد أو قطع المياه لحين العودة أو إعادة الاستخدام، ومن ثم ستتحمل مصاريف إعادة الفتح فقط.

خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- ثم يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحدة فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

ومع ظهور قيمة الفاتورة يتم عرض عدد من الخانات، والتي وتتمثل في: "كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة".

أسعار شرائح المياه 2020

من 0 إلى عشرة متر مكعب بثمن 65 قرشًا.

من 11 إلى عشرين متر مكعب بقيمة 160 قرش.

من 21 إلى ثلاثين مترًا بقيمة 225 قرش.

من ثلاثين الى أربعين مترًا مكعبًا بتكلفة 275 قرش.

أكثر من أربعين مترًا مكعبًا بثمن 315 قرش.