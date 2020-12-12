"التمريض": منح لقاح كورونا للفرق الطبية خطوة إيجابية لأنهم مصدر عدوى

قال أحمد علي، عضو مجلس نقابة التمريض، إن إعطاء الأولوية للفريق الطبي في لقاح كورونا خطوة إيجابية جدا، وستمنع الكثير من الإصابات بفيروس كورونا التي كانت تنتج عن أعضاء المهن الطبية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول لا سيما وأنهم كانوا مصدر عدوى لأسرهم.

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنهم في انتظار أن يتم تطعيم كل أعضاء الفريق الطبي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم العاملين بمستشفيات العزل والحميات.

وأكد عضو مجلس نقابة التمريض، أن إصابات كورونا بين الممرضين والممرضات وصلت إلى آلالاف الإصابات، وتم تكريم المصابين من كورونا ومنحهم دعم مادي 2000 جنيه لكل مصاب و20 ألف جنيه لحالات الوفاة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت أمس الأول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.