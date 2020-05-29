شهيدة جديدة توفيت بكورونا.. نقابة التمريض تنعى ممرضة ببولاق الدكرور

نعت النقابة العامة للتمريض، شهيدة جديدة من أعضاء هيئة التمريض، الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، الممرضة ماجدة علي حسن، التي تعمل ممرضة في مستشفى بولاق الدكتور.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، أعلنت أن نقابة التمريض لديها 300 ألف مجاهد ومجاهدة في سبيل الله، بينهم 220 ألف مجاهد، يواجهون فيروس كورونا في مستشفيات العزل الصحى.

ولفتت نقيب عام التمريض، إلى أن مهنة التمريض الآن هي مشروع شهيد، حيث إن هناك 6 استشهدوا من التمريض، كما أن الأغلبية العظمى من الممرضين العالمين في العزل يعطون من وقتهم وصحتهم وعمرهم حيث إن فيروس كورونا ليس له طريق وقاية بنسبة 100 % .