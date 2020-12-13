للمهندسين.. 6 خطوات للاستفادة من تطبيق "نقابتي" بمشروع العلاج

بدأت نقابة المهندسين في تلقى طلبات الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم لعام 2021، من خلال المنظومة الطبية الذكية.

وأعلنت نقابة المهندسين تدشين تطبيق إلكتروني تحت اسم "نقابة المهندسين – نقابتي" على جوجل بلاي، لافتة إلى أن التطبيق والذى يحمل اسم "نقابة المهندسين – نقابتي" (ESE – NEQABTY) يمكن للمهندس المشترك بخدمة الرعاية الصحية من تجديد الخدمة السنوية، كما يتمكن من إضافة تابعين أو حذف تابعين، كما يمكنه من تعديل بيانات التابعين الحاليين، ويمكن للمهندس غير المشترك بخدمة الرعاية الصحية من الاشتراك لأول مرة.

وتتضمن طريقة الاستفادة من التطبيق واستخدامه 6 خطوات رئيسية، حسبما أعلنت النقابة، تشمل الآتي:

- يقوم المهندس بالدخول على (جوجل بلاي) google play من خلال الموبايل نظام "الأندرويد" والبحث عن (ESE-NEKABTY) والبحث باللغة العربية عن (نقابة المهندسين المصرية- نقابتي).

- يقوم المهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله.

- يظهر التطبيق برسالة ترحيبية (مرحبًا بكم في تطبيق نقابة المهندسين المصرية- نقابتي).

- يقوم المهندس بإدخال رقم الموبايل للتسجيل والضغط على إرسال.

- لحين إضافة نسخة (IOS) قريبًا يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون أو نظام لا يدعم جوجل أو لم يستخدم الموبايل الذكي ويريد استخدام الحاسب الشخص يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني (ESE-NEKABTY.com) والتعامل مع التطبيق.

- ولبدء الاشتراك، على المهندس أن يختار اشتراك الرعاية الصحية ثم يقوم بإدخال رقم العضوية ومن ثم ستظهر له بياناته وطرق التوصيل والاستلام.

- وفي حالة إذا لم يكن قد سبق للمهندس الاشتراك من قبل بخدمة الرعاية الصحية، فعليه تأكيد رغبته في الاشتراك بالموافقة، ويتبع ذلك ظهور مبلغ الاشتراك واختيار إحدى طرق السداد والتي تتمثل في بطاقات بنكية "فيزا- ماستر كارد" ويتم إدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيد الدفع، أو اختيار إحدى قنوات الدفع المتمثلة في (أمان، مصاري، سداد، ممكن، تمام، Bee، أو البريد المصري) ثم اختيار "الدفع" ومن ثم ظهور تنبيه بكود الدفع الذي سيتم استخدامه داخل قنوات الدفع المتاحة لدى أي نقاط بيع في أقرب مكان للمهندس.

وعند انتهاء المهندس من الاشتراك ستصله البطاقات والكوبونات كاملة إلى العنوان المحدد من قبل المهندس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاشتراك.