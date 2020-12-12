برلمانية تونسية: حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في البلاد

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إن وزير الشؤون الدينية في تونس مطالب بإلغاء الاتفاقية مع "اتحاد القرضاوي"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأوضحت موسى، خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها أمام وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة التونسية "تونس" إن الإخوان دبروا أمرا في ليل ضد الشعب التونسي باتفاقهم مع القرضاوي، مضيفة أن الإخوان نصبوا خريجي "اتحاد القرضاوي" أئمة في المساجد.

واشارت موسى، إلى أن الإخوان يستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع "القرضاوي"، موضحة: "نرفض اتفاقية الإخوان في تونس مع اتحاد القرضاوي".

وتابعت موسى قائلة: "حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس"، مضيفة أن جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء لها.

وانتقدت موسى الوضع الأمني والاجتماعي الحالي في تونس، مطالبة بدولة مدنية مستقلة في تونس.