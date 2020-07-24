عبير موسي: الغنوشي فقد شرعيته السياسية وسيفقد القانونية

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في البرلمان التونسي، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي فقد شرعيته السياسية، وفي انتظار أن يفقدها قانونيا عن طريق سحب الثقة منه في جلسة عامة.

واعتبرت موسى، في تصريحات لقناة "العربية"، أن مشاركة الغنوشي في اجتماع مكتب البرلمان، للنظر في لائحة سحب الثقة منه، تعد "خرقا واضحا للقانون وتضارب مصالح ".

وانعقد بعد ظهر اليوم، اجتماع آخر لمكتب البرلمان للنظر في تحديد جلسة عامة للتداول في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رجحت موسى "أن تبرمج نهاية الشهر الجاري وقبل العطلة البرلمانية".

وشددت موسى، على أن الغنوشي "ليس من حقه أن يحضر اجتماع مكتب البرلمان، ولا أن يصوت حول عقد الجلسة العامة للتداول في سحب الثقة منه"، مؤكدة "أنه أصبح الخصم والحكم في الوقت نفسه".

وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر، إن "الغنوشي ونواب كتلته النهضة، لجأوا إلى ما وصفتها بـ"الخزعبلات" في محاولة لتشتيت القوى الوطنية الموحدة حول سحب الثقة منه، الأمر الذي يدل على "حالة الارتباك" التي يعيشونها.

وحول التحركات المرتقبة للحزب في صورة عدم تعيين جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي، قالت موسى، إن هياكل الحزب الدستوري الحر ستجتمع لاحقا للنظر في قرارات مكتب البرلمان ومدى الاستجابة لمطالب نواب الكتلة.