إغلاق مدينة صينية بسبب كورونا: أشبه بـ"زمن الحرب"

أعادت الصين، فرض إغلاق على مدينة شمالي البلاد، حيث أصبح الوضع أشبه بـ"زمن الحرب"، وأطلقت حملة فحوص واسعة النطاق في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية، بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كل منهما.

وقالت السلطات إنه في دونجنينج، أصيب رجل في الـ40 من العمر يعمل في الميناء، بينما في سويفينهي أصيب عامل في الـ39 من العمر في منطقة تجارية للاستيراد والتصدير.

وتعزو الصين، بانتظام حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة إلى الواردات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأعلنت سلطات دونجينيج، أنها وضعت المدينة في "وضع يشبه زمن الحرب"، حيث جرى وقف كل وسائل النقل، وأصبح يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود إلى الساعات الـ24 الماضية، ويثبت أنه لا يحمل الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأغلقت المدارس ولم يعد بإمكان المطاعم إلا تقديم خدمة التوصيل، وفي المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع.

وفي سيويفينهي، التي لم تقرر فرض إغلاق، أطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق تستكمل في غضون 3 أيام.

وقد نجحت الصين التي ظهر فيها كورونا لأول مرة في نهاية 2019، إلى حد كبير في احتواء الوباء، لكنها تسجل بين الحين والآخر حالات إصابة في مدينة أو أخرى.

اليابان تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة بأكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا

وسجلت اليابان، اليوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية لم تشهدها البلاد منذ بداية الأزمة في مارس الماضي، وذلك مع معاناة البلاد لمواجهة موجة جديدة من العدوى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن العاصمة طوكيو، سجلت 621 إصابة جديدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الخميس الماضي، لافتة إلى أن عدد من أقاليم اليابان، سجلت حصيلة قياسية للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن ارتفاع الحصيلة اليومية في اليابان، بشكل عام، وطوكيو بشكل خاص، يأتي رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها الحكومة بإغلاق المطاعم والحانات والمقاهي في الساعة العاشرة مساء، ومنع التجمعات البشرية وغيرها.

وأضافت الوكالة أن ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد، بدأ بشكل حاد في العاصمة اليابانية، في منتصف نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن طوكيو، هي أكثر الأقاليم اليابانية تضررا من الجائحة حيث سجلت حتى اليوم، أكثر من 46 ألف إصابة.