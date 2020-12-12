مقتل لاعب يمني سابق ونجله بشظايا قذيفة مدفعية حوثية شرق تعز

أطلق الحوثيون قذيفة على ملعب النادي الأهلي، أثناء حصة تدريبية شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن، قتل على إثرها لاعب كرة قدم ونجله، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشارت مواقع إخبارية محلية، إلى أن لاعب نادي الطليعة السابق الكابتن ناصر الريمي قتل مع ابنه بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيين، على مبنى النادي الرياضي، شرق مدينة تعز، موضحة أن عناصرها المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر عمران البالغ من العمر 10 سنوات، وتفحم جثتيهما، وإصابة 3 مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقًا لمصادر محلية.

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين طفلين شقيقين هما رمزي شوقي وعمره 7سنوات، وكرم شوقي 10 سنوات.

من جهته، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الحوثيين بقصف ملعب أكاديمية النادي الأهلي بمدينة تعز.

واعتبر الإرياني، أن هذه الجريمة هي جريمة نكراء، وتعد امتداد لنهج الحوثيين في قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد.

ودأب الحوثيون، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق قذائفها الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة تعز، أدت إلى قتل عدد من المواطنيين الآمنيين، بينهم أطفال ونساء.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قُتل وأصيب 110 مدنيا في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.