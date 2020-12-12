عضو البرلمان العالمي للبيئة: عدد سكان العالم زاد 7 مليار خلال 200 سنة

قال الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إنه في خلال 200 سنة زاد عدد سكان العالم من مليار إلى 8 مليار، وهذه الفترة الزمنية القصيرة في عمر البشرية تعتبر "ولا حاجة"، مشيرا إلى أن هناك زيادة سكانية هائلة في وقت قصير جدا، وينتج عنها قضاء للموارد الطبيعية لكوكب الأرض المحدودة، بالإضافة إلى زيادة في المخلفات والانبعاثات، وعلى رأسها الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان وغيرها، وهو ما أدى إلى الاحتباس الحراري.

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، أن اتفاق باريس للمناخ تم قبل 5 سنوات وبالتحديد عام 2015، حين اتفقت كل الدول على تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك للحد من الارتفاع المتزايد لدرجة حرارة الأرض، الناتج من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تزيد عن 2 درجة مئوية.

وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة أن هذا الاتفاق لم يتم في النهاية، بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة، وانسحابات لأكثر من دولة، لكن اليوم نعود لها من جديد، في محاولة لتخطي كل التحيات التي تواجه هذا الاتفاق.

واستطرد أن من بين هذه التحديدات، هو أن 2020 تمثل العالم الثالث على التوالي، الذي ترتفع فيه درجة حرارة الأرض لتقترب من 2 درجة مئوية، وهو الحد الذي كانت قد حذرت منه الأمم المتحدة في السابق، أي اصبحنا على المحك الآن".

وأشار إلى أن العالم أجمع الآن ينظر إلى أمريكا للدخول في ركب هذا الاتفاق، خاصة بعد نتيجة الانتخابات الامريكية الأخيرة، وهل حدث تغيير لسياسيات الامريكية نحو هذا الاتفاق أم لا، نظرا لأهمية أمريكا وانبعاثاتها التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري كبيرة جدا.

وأوضح أن البرلمان العالمي للبيئة كان قد أعرب على لسان الأمم المتحدة، أن البشرية يشنوا حرب انتحارية على الطبيعة، فما زالنا حتى الآن متأخرين جدا في السباق مع أزمة المناخ، وكيف أثر وباء كورونا المستجد على ذلك، وللأسف القادم أسوء.

وأردف "نصير" أن أفضل الحلول لمواجهة هذه الأزمة، هو السيطرة على الزيادة السكانية الهائلة، التي يعاني منها العالم أجمع حتى الآن، لافتا إلى أن اتفاقية التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة لا تحتوي على بند واضح وصريح يحد من الزيادة السكانية.