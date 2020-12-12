"الوزراء": مصر من أفضل الدول بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، منذ قليل، تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، قال فيه إن وكالة "فيتش سولوشنز" العالمية صنفت مصر ضمن أفضل الدول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال "المركز"، في تقريره، إن قطاع الطاقة المصري شهد نموًا كبيرًا، نتيجة لجهودها في تحسين بيئتها التنظيمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الخاص؛ حيث يُعد قطاع الطاقة المصري أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والذي يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد ضرورة الحفاظ على موارد الطاقة وتنويعها وتنميتها.

واستطرد: "ولهذا وضعـت الحكومة المصرية "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035"؛ ضمانًا لتنويع مصادر الطاقة، واستقرار إمداداتها، والالتزام بإجراءات كفاءة الطاقة، ما أسهم في تحقيق التغطية الشاملة للكهرباء بنسبة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد".

وواصل: "كما تســتهدف الدولة الوصـول بمشاركة الطاقـة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20 % بحلول عام 2022 مع إمكانية مضاعفتهـا بحلول عـام 2035، إلى جانب إقـرار حزمة من السياسـات المرنة لتشـجيع الاستثمار الخاص في مشـروعاتها".

وتابع: "وقـد توجت تلك الجهـود بتحسن مركـز مصـر على مؤشـرات الطاقـة المتجـددة الدولية، وإشـادات المؤسسـات الدولية؛ منها مؤسسة بلومبرج والتي صنفت مصر كثاني أعلى معدل تدفقات في الطاقة النظيفة خلال مع 10 سنوات ماضـية".

كان "المركز"، نشر تقرير إنفو جراف، أمس، استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر في المؤشر محتلة المركز الـ 72 في 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 العام الماضي من بين 138 دولة.

كما حققت مصر تقدمًا في المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم التقني والتدريب المهني) لتصبح في المركز الـ 80 مقارنةً بـالـ 103 في 2019، كما تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم قبل الجامعي) لتصبح في المركز الـ 83 مقارنةً بـالـ 94 في 2019.