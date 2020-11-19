"معلومات الوزراء": مصر تتقدم في "مؤشر العلامة التجارية للدول"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا تناول اختيار مصر لدخول التصنيف على مؤشر "العلامة التجارية للدول"، وذلك ضمن أكبر 75 دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأحدث تصنيفات للبنك الدولي.

وجاءت مصر في المؤشر الصادر عن شركة "فيوتشر براند" في نوفمبر 2020 محتلة المركز الـ 54 عالميًّا في 2020، مقارنة بالمركز الـ 55 في 2019، من بين 75 دولة.

وأوضح الإنفوجراف أن مؤشر "العلامة التجارية للدول" يقيس مدى جاذبية الدول وتأثيرها، وقدرتها على بناء علامة تجارية قوية لها، كما يقيس رغبة الأفراد في زيارة دولة ما، أو العيش بها، أو الاستثمار فيها، أو شراء سلع وخدمات منها، بالإضافة إلى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

ويرتب المؤشر الدول وفقًا لـ 6 أبعاد رئيسة، وهي: السياحة، والتصنيع، والثقافة والتراث، ومنظومة القيم، وفرص الأعمال المحتملة، وجودة الحياة.

حيث يُقيِّم بُعد "التصنيع" مدى جودة منتجات الدولة وتفردها وإقبال الأفراد عليها، أما بُعد "السياحة" فهو يُقيِّم عوامل الجذب، وقيمة المال، ودرجة الإقبال السياحي، والمنتجعات والإقامة، والطعام، فيما يركز بُعد "الثقافة والتراث" على التراث والمعالم التاريخية ذات الأهمية والفن والثقافة والمناظر الطبيعية، ويتناول بُعد "منظومة القيم" الحرية السياسية والتسامح والبيئة الودودة، كما يُقيِّم بُعد "فرص الأعمال المحتملة" جودة البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وأخيرًا يُقيِّم بُعد "جودة الحياة" الصحة والتعليم ومستوى المعيشة ودرجة الأمان والسلامة والإقامة والدراسة.

كان "المركز"، قد نشر أمس، إنفوجراف يتناول النسخة الـ14 من المؤشر السنوي للرخاء 2020، والذي تقدمت مصر فيه 3 مراكز؛ حيث جاءت في المركز الـ121، مقارنة بالمركز 124، في نسخة 2019.

ويُقيِّم المؤشر الصادر عن معهد "ليجاتم"، أُطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في167 دولة حول العالم، من خلال 12 محورًا رئيسًا تحسنت مصر، في معظمها.