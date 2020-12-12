الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ، اليوم السبت، إن على زعماء العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم، مشددا على دفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وأضاف "جوتيريش" في كلمة عبر الاتصال المرئي: "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية؟، لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ويتحدث أكثر من 70 زعيمًا، في القمة الافتراضية التي تستمر يومًا واحدًا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.