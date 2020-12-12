رغم وفاته.. المحكمة تؤجل محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، محاكمة الكاتب الصحفي ابراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 26 ديسمبر الجاري، لتقديم شهادة من الأحوال المدنية، تفيد عما إذا كان المتهم قد توفى من عدمه.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وكريم عثمان، وسكرتارية محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 1 / 1 / 2000، حتى 30 / 9 / 2002 بدائرة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، وبصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية"، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص، والخاضعين لاحكام الضريبة على الدخل، والتي تزيد عن عشرة جنيهات، والمبينة قدرًا بالأوراق بما يساوي مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثين جنيه مصري.