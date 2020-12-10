تأجيل محاكمة طبيب الشرقية المتهم بفعل فاضح داخل ميكروباص

قررت محكمة جنح الزقازيق، اليوم، تأجيل جلسات محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص للأسبوع القادم إداريا لجلسة 17 ديسمبر الجاري.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت السبت الماضي تأجيل محاكمة الطبيب لجلسة اليوم لعدم الاختصاص، بعد أن أحالة نيابة الزقازيق الكلية الطبيب للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، في وقت سابق قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

يذكر أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.