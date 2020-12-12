"الإسكان": بيع 410 آلاف كراسة حجز في مشروع "سكن لكل المصريين"

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك إقبال فاق التوقعات من قبل المواطنين لحجز وحدات سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين"، حيث تم رصد وجود 410 ألف أسرة قاموا بشراء كراسات الحجز الخاصة بالمشروع في المرحلة الأولي منه.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المرحلة الأولي تتضمن 125 ألف وحده سكنية، فيما تتضمن المرحلة الثانية 125 ألف، حيث أنه وفي ذلك الإطار وبناء على التوجيهات الرئاسية فقد تقرر إنشاء 250 ألف وحده سكنية كإجمالي الشقق الخاصة بمنخفضي ومتوسطي الدخل.

واوضح أنه وحتى يوم 20 من الشهر الجاري سيتمكن المواطنين محدودي الدخل من تقديم مبلغ جدية الحجز، بينما تم مد فترة إدخال البيانات حتى يوم 28 من الشهر الجاري: "لازم يكون مسدد مبلغ جدية الحجز".

وأوضح أن شكاوي بعض المواطنين من عدم استخراج القيد العائلي هو السبب الرئيس وراء مد فترة تقديم الأوراق الخاصة بشراء الوحدات السكنية، حيث تصل مساحات الشقق المحدده لمتوسطي الدخل ما بين 100 لـ120 متر، وتقدم الدولة تسهيلات فيها تصل لـ90 ألف جنيه كدعم للوحده السكنية الخاصة بالمشروع.

وأكد أن الوزارة عملت على توفير كافة الإجراءات بشكل إلكتروني لا يتدخل فيه العنصر البشري إلا عبر شراء كراسة الشروط، بينما سيتم إجراء باقي المتطلبات عبر الإنترنت، كما تم توفير سكن لكل المصريين في معظم مناطق الجمهورية بواقع 12 مدينة.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لم يتوقف أو يحدث به عطب كما أشيع منذ أيام، كما أن الموعد المحدد لاستلام الشقق السكنية بعد الانتهاء من إجراءات جدية الحجز والتمويل العقاري بـ36 شهر سيستطيع المواطن استلام وحدته السكنية كاملة التشطيب بعد ذلك.