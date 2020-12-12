محافظ أسيوط ينعى راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بمصر

نعى اللواء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى، القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بمحافظة أسيوط، وشيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، الذي توفى اليوم بعد معاناة مع المرض.

وقدم محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، خالص التعازي للطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، وأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.

وقال المحافظ إن الفقيد الراحل لعب دورا هاما في النهوض بدور الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، من خلال المشاركة المجتمعية في تنفيذ واستكمال المشروعات المختلفة التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة ربوع المحافظة، لافتا إلى أننا مسلمين وأقباطا يد واحدة في أسيوط لا فارق بيننا جميعًا، خاصة وأننا نعيش مرحلة هامة في بناء مصرنا الغالية، في ظل قيادة سياسية واعية حكيمة قادرة على أن تحقق لمصرنا مكانتها بين الأمم.

وأعلنت الكنيسة الإنجيلية بمصر، اليوم، أنه ستُشَيَّعُ جنازةُ القس باقي صدقة بالكنيسةِ الإنجيليّةِ الأولى بمحافظة أسيوط، غدًا الأحد في تمامِ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.