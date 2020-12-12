صبري عبد المنعم: استعدت بصري بعملية جراحية بعد إصابتي بمرض نادر

أجرى الفنان صبري عبد المنعم عملية جراحية بعينيه في أحد مستشفيات القاهرة، وتماثل للشفاء بعد أن كان فاقدا للبصر لفترة مؤقتة.

وقال الفنان صبري عبد المنعم لـ"الوطن" إنه تماثل للشفاء وعاد يرى بعينيه مرة أخرى، موضحًا أنه كان مصاب بحالة مرضية نادرة تفقده الرؤية بشكل مؤقت منذ طفولته، ولكن بعد إجراء العملية الجراحية أصبح بصحة جيدة، ويعد الجمهور بتقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي شهر يونيو الماضي، كان الفنان صبري عبد المنعم أجرى عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة، وتماثل للشفاء.

ويعد الفنان صبري عبد المنعم واحدا من كبار الفنانين، بدأ مشوار الفني منذ فترة السبعينيات، وعرفه الجمهور وحقق نجاحا كبيرا منذ مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية بالثمانينيات مثل مسلسل رأفت الهجان، الشهد والدموع والسيد أبو العلا البشري.

كما شارك صبري عبد المنعم في عدد من الأفلام السينمائية مع كبار المخرجين والفنانين مثل "الحريف، البداية، البضة والحجر، الجبلاوي، جوبا، الشبح، على جنب يا أسطى، لمح البصر والراجل الغامض بسلامته"، ووصل رصيد الفنان صبري عبد المنعم في مشواره الفني ما يقارب الـ500 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التفزيونية.

وعن مشاركته في مسلسل "رأفت الهجان" قال الفنان صبري عبد المنعم، إن الدور الذي قدمه بالمسلسل لم يكن الدور الذي رشحه له المخرج يحيى العلمي منذ البداية، حيث إنه كان مرشحًا لأداء دور ضابط شرطة، وأضاف صبري عبد المنعم"، خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيري مقدمى برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن علاقته بالمخرج يحيى العلمي علاقة صداقة وطيدة، مضيفًا أنه أخبره عن قرب دخوله لتصوير المسلسل، ورشحه للقيام بدور الضابط.

وأوضح أنه خلال الأيام الأولى من التصوير كان يؤدي دور الضابط، لكنه تفاجأ بـ"العلمي" يطلب منه أن يقرأ دور "زوج أخت رأفت الهجان" مؤكدًا له أن هذا الدور أفضل وسيضيف إليه الكثير على الرغم من قلة مشاهده، وبعدها وافق على الدور.