إلهام شاهين: قضية فيلم "حظر تجول" تطرح لأول مرة في السينما العربية

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلمها الجديد "حظر تجول"، يعتبر تجربة مهمة بالنسبة لها، والدور أيضا جديد، وكان هناك صعوبة في إيجاد دور جديد لها، بعد كل ما قدمته في السينما، لافتة إلى أن القضية جديدة، ولأول مرة تطرح في السينما المصرية والعربية.

وأضافت "شاهين"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، الخميس، أن الفيلم لم يخدش حياء المشاهدين، وهناك رقي، دون استفزاز، وهي قضية مهمة، تفتح المجال للحديث بين الناس.

وتابعت، أن هذه القضية يجب إيجاد حلولا لها، لافتة إلى أن عقوبة من يرتكبون مثل هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، والفيلم مبني على مواجهة بين الأم وابنتها في مكان ما لا يستطيعان أن يتركاه، موضحة: "اسم الفيلم خداع شوية والناس افتكرته سياسي، لكنه فيلم اجتماعي.. وأنا أعتقد إن كل شيء في حياتنا يعتبر سياسيا".

يُذكر أن فيلم "حظر تجول" يطرح قضية زنا المحارم.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.