فيديو.. مذيعة تونسية تتعرض لأزمة صحية علي الهواء والقناة تقطع البث

تعرضت الإعلامية التونسية درة الضاوي لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها لنشرة الأخبار، ما اضطر القناة الوطنية التونسية لقطع البث عن القناة ومن ثم استئناف نشرة الأخبار بعرض النشرة الجوية مباشرة.

وأعلنت القناة الوطنية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الإنقطاع الذي حدث على مستوى نشرة الأخبار الرئيسية، سببه الوعكة الصحية التي تعرضت لها بصفة فجائية الزميلة الصحفية مقدمة الأخبار درة الضاوي.

وتم بعد ذلك نقل الإعلامية التونسية إلى أحد مستشفيات العاصمة تونس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكد عدد من الإعلاميين التونسيين بأن الإعلامية درة الضاوي تتمتع بصحة جيدة وتماثلت للشفاء، كما أعلن مدير القناة الوطنية في برنامج راديو شو تايم على شمس إف إم أن الإعلامية حالتها مستقرة وهي بخير.

وعلى جانب آخر، أحيت تونس مع المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الـ 10 من ديسمبر الجاري، ذكرى تزامنت مع مرور عشر سنوات على ثورة التونسيين على نظام بن علي التي نادوا خلالها بمزيد من الحقوق والحريات.

غير أن المنظمات الحقوقية سجلت في الفترة الأخيرة تراجعا في مؤشرات الالتزام بحقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية ويترجمها ارتفاعا لمنسوب العنف اللفظي والمادي وتهديدات خطيرة لمكاسب المرأة والطفولة والأقليات.