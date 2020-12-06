رئيس تونس: معالجة قضايا القارة الأفريقية تتطلب دفع جهود السلام الدائم

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، إن معالجة كافة القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية تتطلب دفع جهود السلام الدائم وترسيخ مبادئ الحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأوضح سعيد، في كلمة ألقاها، خلال الدورة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي: "نحن على يقين أن هذه القمة الأفريقية ستتوصل إلى نتائج وتوصيات ستدفع من أجل الارتقاء الأفريقي المشترك وترسل هذه القمة رسالة أمل جديدة إلى شعوبنا، وإننا اليوم نحمل آمالاً جديدة بعد أن تعثرت خطانا في السابق وسنكون على موعد مع التاريخ لتحقيق أهداف مشتركة لصنع تاريخ جديد لشعوبنا ولقارتنا الأفريقية".

وأشار الرئيس التونسي، إلى أن تونس ستواصل انخراطها في توطيد التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، موضحا: "نأمل أن تساهم تونس في تحقيق التطور في القارة الأفريقية، وقناعتنا راسخة أن تحقيق أمن واستقرار القارة يمر عبر استعادة زمام المبادرة والتحلي بالواقعية والحكمة لوضع حد لمعاناة شعوب القارة الأفريقية"،

وتابع سعيد قائلا، أن احتضان بلاده للدورة الثامنة لندوة طوكيو حول أفريقيا في 2022، يمثل منصة هامة لإعادة التركيز على احتياجات القارة الأفريقية.