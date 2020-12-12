سفير مصر بكندا: الحكومة تتواصل مع أساتذة الجامعات للاستفادة من خبراتهم

كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، أن وزارة التعليم العالي المصرية قامت بمبادرات للتواصل مع أساتذة الجامعات في كندا للاستفادة من خبراتهم في الجامعات الأهلية، وكذلك وزارة الاتصالات تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في الذكاء الاصطناعي بكندا، " الدولة الرسمية المصرية شايفة بوضوح القدرات لدى الجالية المصرية في كندا وشايفة الرغبة الموجودة للتحول الذي تشهده مصر وهو ما يجعلنا نشعر بالفخر".

ووجه السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لحرص الوزارة على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج والتقائهم سواء عبر مؤتمرات "مصر تستطيع" أو بالكونفرنس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "أبو زيد"، خلال المؤتمر الإعلامي للهيئة الكندية للتراث المصري لتكريم اثنين من رواد "مصر تستطيع" بالخارج وهما الدكتورة هدى المراغي و الدكتور وجيه المراغي، وذلك بمناسبة حصولهم على أعلى أوسمة في كندا لعام 2020، أن الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير في العلاقات المصرية الكندية على كافة المستويات.

وأشار سفير مصر بكندا، إلى أن هناك زيارات ولقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، بجانب استثمارات بحجم كبير للغاية من جانب كندا في مصر، موضحًا أن مصر تُعد الشريك الأول لكندا تجاريًا في أفريقيا، موضحًا أن كندا أصبحت موجودة وظاهرة على الخريطة المصرية ليس فقط على مستوى العلاقات السياسية لكن على كافة المستويات.

وأوضح أن الجالية المصرية في كندا مميزة للغاية ويفخر بيها كل مصري وجالية لديها القدرة ولديها الرغبة في المشاركة بشكل دوري في النهضة والتطور الذي يحدث في مصر، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الدكتورة هدي المراغي والدكتور وجيه المراغي في مؤتمرات مصر تستطيع، موضحًا أن مصر تستطيع نجح في تسليط الضوء على إسهامات الجالية المصرية في الخارج.

وتابع :"عندما علمت بتكريم الدكتورة هدى المراغي و الدكتور وجيه المراغي بأعلى وسام في كندا لم أتمالك نفسي في نشر هذا الخبر في الساحات الإعلامية والسوشيال ميديا للتعبير عن الفرحة الحقيقية، لأن لما يكون فيه سفير في بلد ويحقق الجاليات المصرية فيها إنجازات يمشي مرفوع الرأس وسط المجتمع الدبلوماسي".