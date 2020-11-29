سفير مصر في كندا يشارك في إحياء اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني بكندا

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، اليوم 29 نوفمبر الجاري في ندوة افتراضية نظمتها مجموعة الصداقة الكندية الفلسطينية في البرلمان الكندي بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي ألقت الكلمة الرئيسية فيها الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، واساتذه القانون الدولى والسفراء المعتمدين لدى كندا، بالاضافة إلى رئيس لجنة التضامن مع الشعب الفلسطينى بالأمم المتحدة.

هذا، وقد تناولت الندوة سبل إظهار التضامن الدولي مع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما ذلك حق تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان عشراوي في كلمتها المعاناة اليومية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، وما يتعرض له من محاولات مستمرة علي مدار أكثر من نصف للقرن للاستيلاء على أرضه وموارده وتاريخه وإرغامه علي التعامل مع الحاضر باعتباره الأمر الواقع ونسيان حقوقه التاريخية.

ومن جانبه، أكد السفير أبو زيد على أن مشاركة سفير مصر في كندا في هذا الحدث الهام يؤكد مرة أخرى علي دعم مصر الكامل والتاريخى للحقوق الفلسطينية، وتشجيعها للحكومة الكندية علي إظهار المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين.