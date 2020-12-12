طليقته حررت ضده محضرا.. حبس موظف بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنه بالزقازيق

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، اليوم السبت، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على ابنه، جنسيا، كما قررت عرض الطفل على الطب الشرعي للتأكد من ثبوت الاعتداء من عدمه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا من ربة منزل، تتهم فيها طليقها، موظف في المحليات، بالاعتداء جنسيا على طفلهما، وذلك بعد أن أرسلت له الطفل لرؤيته.

وألقت الشرطة القبض على الأب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.