اختتام المرحلة الأولى لـ"حقك تنظمي" في الشرقية: فحصت 48586 منتفعة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" إختتمت فاعليتها بالمرحلة الأولى، أمس، والتي استمرت على مدار 5 أيام متتالية وقدمت الخدمة الطبية لعدد 48586 منتفعة بالمحافظة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تم تقديمها بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 211 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم تقديم خدمة الإخصائي في 13 عيادة متنقلة قامت بتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من 137 طبيبًا، و 326 ممرضة، و396 رائدة ومثقفة سكانية، بجانب تنفيذ عدد من الندوات الإعلامية التوعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولي من الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبو حماد"، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية من الحملة خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الحالي وتشمل 10 إدارات صحية هي "بلبيس، فاقوس، أولاد صقر، أبو كبير، الحسينية، منشأة أبو عمر، الإبراهيمية، ههيا، كفر صقر، صان الحجر"، ولمدة ٥ أيام.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.