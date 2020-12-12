المخلفات الطبية: يجب تعقيم وإتلاف الكمامات الشخصية قبل التخلص منها

قال الدكتور طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، إنه يتم تجميع 300 طن نفايات طبية على مستوى الجمهورية يوميا، والكمامات تنقسم ما بين كمامات استخدام منزلي وأخرى تخص المستشفيات، والأخيرة لا يوجد أية تخوف منها لأن مسارها معلوم لدى كافة المستشفيات.

وأضاف "العربي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن مهمات الوقاية الشخصية بمجرد الاستغناء عنها تصبح ضمن المخلفات ويجب عندما يتم رميها تطهيرها وإتلافها: "استخدامنا العادي كمواطنين لازم قبل ما نرمي الكمامة نطهرها ونتلفها عبر الكحول المخفف".

وأوضح أن هناك مجتمع متكامل يتعامل مع المخلفات بعد إلقائها من المنازل، ويجب إتباع تلك الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم نقل العدوى من شخص لآخر نتيجه نبش القمامة.

وأكد أنه بالنسبة لأكياس القمامة الخاصة بالمستشفيات تكون معالجة بشكل مركزي ويتم حرقها في محارق مخصصة بالنفايات الطبية، أو الفرم والتعقيم لقتل كافة الفيروسات والميكروبات حتى يكون الناتج آمن ويعامل معاملة المخلفات المنزلية العادية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق متكامل بين وزرة البيئة ووزارة الصحة والأدلة الإرشادية ومواصفات أجهزة المعالجة وأكياس تجميع نفايات القمامة بنوعية معينة من الأكياس: "كل المواصفات دي فيه تنسيق متكامل بين الجهات المعنية فيها".