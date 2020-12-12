كيفية التخلص من 20 مليون طن مخلفات؟.. مؤتمر دولي يجيب

يقدر سوق المخالفات العالمي بنحو 2 تريليون دولار خلال عام 2020، ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليون دولار في عام 2025، وبلغ إجمالي ما تنتجه مصر حوالي 20 مليون طن سنويا، في حين أن ما يتم تدويره لا يتجاوز الـ15%.

وفي السياق ذاته، تنطلق في الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، والذي ينظمه المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، بالتعاون مع معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بجامعة تكساس والمعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا ومعهد zero مخلفات بالبرازيل، ومعهد تيري للطاقة والموارد بالهند والرابطة العالمية للوقود الحيوي بإنجلترا.

وقالت من جانبها الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، الرئيس التنفيذي، مؤسس المؤتمر، إن الدعوة للمؤتمر تعد الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي هذا المؤتمر بحضور كبرى الشركات العالمية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في تدوير جميع أنواع المخلفات، إنجلترا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا والبرازيل والإمارات، بالإضافة إلى العديد من المراكز البحثية والجامعات الإقليمية.

وأضافت منى فؤاد أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي، مضيفًا أن المؤتمر يأتي برئاسة الدكتور ليز جودوين، رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين، مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل، رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية- البناء- الطبية- الزراعية- البلاستيك والمعادن).