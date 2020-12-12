"الشركة القابضة": ملصقات موفرة للمياه بالمساجد والكنائس.. توفر 70%

قال شريف بازيد، مسؤول ملف القطاع الموفرة بإدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2020 لتوفير اعتمادات مالية لازمة للقطع الموفرة للمياه بالكنائس والمساجد الأهلية.

وأضاف "بازيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشركة ستتولي توفير الإشراف الفني من خلال الإشراف الفني الموجود في الشركات الـ7 التابعين للشركة القابضة لمياه الشرب، بخلاف الإشراف التوعوي عبر إدارات التوعية الموجودة في تلك الشركات عبر إعداد ملصقات ولصقها في مناطق تركيب القطع الموفرة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توفير المياه في تلك القطاعات، وتوفر ما بين 40 لـ70%، ويتم العمل في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومنذ عامان تم توقيع وثيقة الترشيد وفيها اشتركت كافة الوزارت والجهات الحكومية لتوفير القطع الموفره في الوزارات.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بتعميم تجربة تركيب القطع الموفرة على كافة مخارج المياه في كامل ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة.

وكان المهندس اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعلن عن تركيب 4637 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة من خلال تركيب القطع الموفرة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في تصريح سابق له، أن الشركة وقّعت بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد القطع الموفرة وتقوم وزارة الاسكان من خلال شركات المياه بالتركيب بالأماكن المستهدفة.