سباح مصري من ذوي القدرات: سعيد باختياري منسق وزارة الشباب لذوي الهمم

قال محمد الحسيني، السباح المصري سباح المانش من ذوي القدرات الخاصة، إن مصر محظوظة ومباركة بفضل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث إنه لم يجد من يهتم به وزملائه قبل عهد الرئيس السيسي، كما تم تحرير قوانين خاصة تضمن حقوق ذوى الإعاقة وتسهيل عمليتهم التعليمية والدمج.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يدرس حاليا في السنة الأولى من كلية آداب الاجتماع في جامعة عين شمس، حيث حضر لقاء مع وزير الشباب والرياضة وتم تنصيبه كمنسق لأنشطة "ذوى الهمم" بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أنه فوجئ بما حدث مؤخرا من تنصيبه لهذا المنصب المهم.

وأكد أنه بطل في السباحة منذ الصغر ودائما ما يحصل على المركز الأول في السباحة وحاليا هو بعمر الـ20 عاما: "أنا سباح المانش وعومت 16 كيلو في 7 ساعات متواصلة، واتكرمت من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة كافة زملائه من ذوى الإعاقة وسيقوم بتشكيل فريق للسباحة، وهو بسبب اهتمام القيادة السياسية في مصر لدعم أصحاب المواهب بقوة وخاصة ذوى القدرات الخاصة.

واختار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، "منسق لأنشطة وشئون ذوي الهمم"، وكانت من حظ محمد الحسيني كمنصب جديد أسنده وزير الشباب والرياضة لصاحب متلازمة داون، الشهير بـ"سباح المانش"، لجانب منحه عضوية الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدعم ذوي الهمم ودمجهم في كافة القطاعات بجميع المحافظات.