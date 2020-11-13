وزارة الشباب توفر وظائف في 8 شركات بمرتبات 3200 جنيه حتى نهاية 2020

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن نجاحها في توقيع بروتوكول مع 8 شركات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ووظائف شاغرة للشباب والخريجين من جميع الأعمار والفئات والمؤهلات، بخبرة وبدون خبرة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وقالت الوزارة إن المرتبات تبدأ من 2000 جنيه إلى 3200 جنيه.

وهذه الشركات على النحو التالي:

- شركة «بداية» لتصنيع الأدوات الكتابية وعنوانها القاهرة ولديها فرص عمل بقسم المبيعات الداخلية والخارجية، ومن شروطها ما يلي:

1- أن يكون المتقدم من أصحاب المؤهلات العليا.

2- لديه الخبرة في مجال مبيعات التجزئة.

3- ألا يزيد السن عن 35 عاما

- الوظيفة تقبل الذكور فقط

- المرتب 2300 جنيه + المكافآت + الحوافز + العمولات

- يرجى ملء الاستمارة التالية: https://tinyurl.com/y68yoh79

شركة كبرى للتجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية تطلب للتعيين:

- Promoter (مسئول مبيعات داخل الفروع ) مكان العمل القاهرة الكبرى – الإسكندرية – أسوان – الأقصر – الشرقية – المنيا – الدقهلية – أسيوط – بني سويف – سوهاج – دمياط – قنا – كفرالشيخ – الغربية.

- شروط التقدم للوظيفة:

- مؤهل عال بحد أقصى للسن 28 عاما ذكور فقط.

- إجادة متوسطة للغة الإنجليزية

- المميزات والحقوق:

المرتب 3200 جنيه + عمولات - ساعات عمل: 9 ساعات + بدل وجبة وأرباح سنوية

- طريقة التقديم

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/y5mox939

- شركة تدريب في منطقة الدقي تطلب للتعيين:

تلي سيلز

- الشروط:

مؤهل عالي+ خريجين خبرة في مجال التلي سيلز أو التدريب جيد في استخدام الأكسيل يقبل إناث فقط حد أقصى للسن 30 عاما.

المميزات:

- مرتب ثابت 2500 + عمولات ومواعيد العمل 8 ساعات.

- يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/uz9tpwv

- مجموعة مطاعم أمريكانا تطلب للتعيين:

مندوب توصيل

توصيل الطلبات للمنازل

- مكان العمل

التجمع – مدينة نصر – مصر الجديدة – أكتوبر – الجيزة – والهرم

- الشروط:

1- مؤهل لا يقل عن إعدادية (يمكن قبول الطلبة) ذكور، لابد من توافر رخصة قيادة دراجة بخارية

2- حد أقصى للسن 42 عاما

-المزايا:

-المرتب: فى حالة أن الدراجة ملك مندوب التوصيل 1500 + 7.5 جنيه على الأوردر، ومن 300 إلى 500 بدل مواصلات، أي أوردر بعد الأوردر الـ 14 بـ 10 جنيهات.

https://tinyurl.com/yxm769df

مجموعة مطاعم مورى انترناشيونال تطلب للتعيين:

- ويتركاشير

- مساعد شيفاستيوارد

- مكان العمل: الرحاب / مدينتي / مدينة الشروق – التجمع

الشروط:

-مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف

- استيوارد بدون مؤهل ذكورخبرة في نفس المجال بحد أقصى للسن 35 سنة للمغتربين ويفضل من المقيمين بالصعيد

- يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/yypmbvxe

العالمية لإعلانات الطرق بأبو رواش تطلب للتعيين:

- فني تجهيز إعلانات

-سائق “رخصة ثانية

-سائق "رخصة خاصة”

-مؤهل متوسط

- يقتصر العمل على الذكور بحد اقصى للسن 26 سنة

المرتب: 2300 جنيه 8 ساعات عمل + تأمينات+ بدل مواصلات + مكافأة سنوية طبقا للأداء + شهر يقسم على الأعياد

الشروط

- سائق “رخصة ثانية”لا يشترط مؤهل

-للذكور

-سنتين خبرة

-رخصة مهنية

-السن لا يزيد على 26 سنة

-المرتب: 2500 ج8 ساعات عمل + تأمينات +بدل مواصلات + مكافأة سنوية طبقا للاداء + شهر يقسم علي الأعياد

- سائق "رخصة خاصة" لا يشترط مؤهل

- للذكور

- سنتين خبرة

-رخصة مهنية

حد أقصى للسن 26 سنة

المرتب: 2300 ج - 8 ساعات عمل تأمينات+ بدل مواصلات + مكافأة سنوية طبقا للأداء + شهر يقسم علي الأعياد

-يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/y43oxqvg

بيزنس أكاديمي بالمعادي تطلب للتعيين:

-تلي سيلز (بيع خدمات الشركة هاتفيا)

الشروط:

-مؤهل عالي

- خريجين من الإناث فقط

- يفضل خبرة في نفس المجال

-حد أقصى للسن 30 سنة

- المرتب: 2500 + عمولة من 10 ص الى 6 يومين إجازة الجمعة والسبت + تأمينات+ حوافز

- يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/t7w7bfp

شركة كبرى للمواد الغذائية بفيصل والهرم تطلب للتعيين:

-مسئول مبيعات خارجية مواد غذائية (مندوب مع سائق من الشركة)

-الشروط:

-مؤهلات متوسط أو عالي

- خريجين

-خبرة لا تقل عن سنة في مبيعات المواد الغذائية

السن لا يزيد على 35 عاما

-المرتب: 2500 + عمولة - 8 ساعات عمل +تأمينات+ طريقة

- يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/yaskct5w

شركة متخصصة في تسويق العقاري بالهرم تطلب للتعيين:

- مبيعات عقارات

الشروط:

-مؤهلات عالي - خريجين إناث فقط

-خبرة لا تقل عن 6 شهور في المبيعات

-السن لا يزيد على 30 سنة

- إجادة اللغة الإنجليزية

-المرتبات: حسب الخبرة + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

- يرجى ملأ الاستمارة التالية:

https://tinyurl.com/yd3a7qev