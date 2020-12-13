أمريكا.. إصابات غير مسبوقة بكورونا واستعدادات لتوزيع اللقاح غدا

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لبدء التطعيمات ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر،فيما توشك إصابات الفيروس فى أمريكا على الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام.

وأعلنت السلطات الأمريكية،السبت أن الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر - بايونتيك" ستصل، صباح غدٍ الاثنين، إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة وفقا لقناة "سكاى نيوز".

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية "راب سبيد"، التي أنشأتها الحكومة الأمريكية، لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 "بدأت عمليات التوزيع" وستصل "الشحنات الأولى صباح الاثنين"،قائلا "نحن واثقون بنسبة 100 % من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأمريكيين" في هذا الموعد.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن الجمعة عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية، إن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم في غضون 24 ساعة، أي يوم السبت ،لكن شركة فايزر قالت إن الدفعات الأولى لن تغادر مصنعها في ميشيغن قبل يوم الأحد.

وأوضح الجنرال بيرنا عن هذه المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي ستشمل حوالى ثلاثة ملايين شخص "يمكننا أن نتوقع تلقي 145 موقعا في الولايات اللقاح الاثنين، و425 موقعا إضافيا الثلاثاء. والمواقع الـ66 الأخيرة ستتلقى اللقاح الأربعاء".

وتوشك إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام، على الرغم من قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد.

ويقترب عدد الوفيات بوباء كورونا في الولايات المتحدة، من تخطي حاجز 300 ألف وفاة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت الولايات المتّحدة رقما قياسيّاً جديداً من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس حيث بلغت نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ، أن عدد الوفيات الجديدة جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها ذاتها بلغت نحو 2600، وفقاً لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الإصابة بـ "كورونا" في الولايات المتّحدة الارتفاع، حيث هناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.