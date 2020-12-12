أمريكا تسجل 235 ألف إصابة و2600 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتّحدة رقما قياسيّاً جديداً من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغت نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن عدد الوفيات الجديدة جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها ذاتها بلغت نحو 2600، وفقاً لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الإصابة بـ "كورونا" في الولايات المتّحدة الارتفاع، حيث هناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

روسيا تسجل 28 ألفا و137 إصابة جديدة بكورونا

وفي روسيا، سجلت روسيا، اليوم، 28 ألفا و137 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 560 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف المركز الروسي، أن 26 ألفاً و118 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ ما رفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليونين و85 ألفاً و958 شخصاً.